النفط يتراجع بعد خفض أوبك توقعات الطلب

طوكيو (رويترز)

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية علي التوالي أمس، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في عام، بعد أن خفضت أوبك مجدداً توقعاتها للطلب، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضاً في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 39 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نصفاً بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأميركي 44 سنتاً، أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.8 بالمئة الخميس.

وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة.

وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إذ تخفض أوبك ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.

وقالت كابيتال إيكونوميكس «من المرجح انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر بقيادة تراجعات في السعودية وليبيا. من شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية ودعم الأسعار».