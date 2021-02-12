الذهب يتراجع في ظل صعود الدولار

تراجع الذهب، اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع إذ تدعم الآمال في مزيد من التحفيز الأميركي المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1822.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش. وصعدت الأسعار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.30 دولار.

وصعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1224.86 دولار للأوقية إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار أمس الخميس.

وربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.04 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2349.25 دولار.