«أبوظبي للتنمية» يمنح 53 مليون درهم لـ «بلووم للتعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية أمس، عن أولى الشركات المستفيدة من مبادرة «دعم الشركات الوطنية» بقيمة «مليار درهم» والتي أطلقها عام 2020، حيث وافق الصندوق على منح شركة بلووم للتعليم تمويلاً بقيمة ما يقارب 53 مليون درهم، لمساعدتها على تعزيز وضعها المالي وتجاوز تحديات الجائحة وتمكينها من أداء دورها الداعم للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.

ووقع اتفاقية التمويل من جانب الصندوق، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور راشد خلفان بن عامر الدخري - عضو مجلس أمناء كليات برايتون في الإمارات والتي تتم إدارتها بواسطة بلووم للتعليم، وبحضور خليفة القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي: «يسُرنا التعاون مع شركة بلووم للتعليم والعمل معاً لتمكينها من تجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد- 19»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الهادفة إلى دعم الشركات الوطنية والحفاظ على نشاطها واستدامة أعمالها.

وأضاف: «يضع الصندوق تنمية الاقتصاد الوطني على سلم أولوياته، ويوفر الدعم للشركات الوطنية باعتبارها محركاً أساسياً لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على دعم الشركات الوطنية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها ودخولها الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الشركات الإماراتية قادرة على تجاوز التحديات والخروج منها أكثر قوةً وصلابة».

من جانبه، أعرب الدكتور راشد خلفان الدخري عضو مجلس أمناء كلية برايتون عن سعادته للتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التمويل سيساهم في دعم الخطط المستقبلية لشركة بلووم والهادفة إلى تطوير نظام التعليم، كما سيعمل الدعم على تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم، وسيساعد على ضمان استدامة العمليات التشغيلية لمدارسنا.

وأكد الدكتور راشد خلفان الدخري التزام «بلووم للتعليم» المستمر بالمساهمة في دعم قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن سجل الشركة حافل في تشييد المدارس التي تم تصنيفها بأنها «متميزة» في دولة الإمارات والمنطقة، فضلاً عن أنها تعد مؤسسة رائدة في الشرق الأوسط بفضل إنجازها الملحوظ في تقديم أعلى مستويات الجودة في التعليم الدولي.

قال راشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية: إن مبادرة الصندوق لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الشركات الوطنية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على دعم مجموعة من طلبات التمويل ويجري العمل على دراسة الطلبات المتبقية.