«ميرال» تدشن هيلتون أبوظبي جزيرة ياس 18 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي اليوم، عن تاريخ افتتاح «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، والذي سيبدأ في استقبال ضيوفه بدءاً من يوم 18 فبراير الجاري.

ويتميز الفندق ذو الخمسة نجوم بموقعه وإطلالته الرائعة في «ياس باي»، ضمن منطقة «الواجهة البحرية»، حيث يوفر 545 غرفة ونادياً شاطئياً مميزاً.

ويعد «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» جزءاً من استثمارات «ميرال»، التي تبلغ 4 مليارات درهم في مشروع «ياس باي»، الذي تصل إجمالي استثماراته إلى 12 مليار درهم.

ويتألف المشروع من ثلاث مناطق تقام على مساحة 14 مليون قدم مربعة في القسم الجنوبي من جزيرة ياس وهي «الواجهة البحرية»، حيث يتواجد «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، ومنطقة «ذا ريزيدنسز» السكنية، و«المنطقة الإبداعية – ياس».

ومن المنتظر عند اكتمال أعماله أن يستقطب «ياس باي» نحو 15 ألفاً من السكان، وقرابة 10 آلاف موظف.

وفي تعليق له على هذا البيان، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال: «يسعدنا أن يستقبل هيلتون أبوظبي جزيرة ياس على ياس باي ضيوفه، حيث يسهم في إثراء محفظة مشاريع الترفيه والاستجمام المتواجدة على ياس باي، بما يعزز رؤيتنا لهذه لواجهة البحرية المميزة. كما يرسخ ذلك المكانة التي تحظى بها اليوم جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال، ويشكل إنجازاً آخر في مسيرتنا نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لإمارة أبوظبي».

ويقدم «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» مجموعة متنوعة من المرافق المتميزة إلى جانب النادي الشاطئي، حيث يوفر العديد من خيارات المطاعم والمقاهي المميزة الأخرى، ونادياً مخصصاً ومجهزاً بالكامل للأطفال وسبا ومركز مؤتمرات متعدد الأغراض. ويقع الفندق على مقربة من المدن الترفيهية ومرافق الاستجمام الأخرى في جزيرة ياس، ويقدم لضيوفه خيارات إقامة فاخرة خلال استمتاعهم بتجربة كل ما تقدمه جزيرة ياس.

ومن جهته، قال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «تفتخر هيلتون بشراكتها مع ميرال في إطار مشروع ياس باي عالمي المستوى. ونتطلع إلى افتتاح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس قريباً بالتعاون مع ميرال، والذي سيكون الأول من بين ثلاثة فنادق يجري تطويرها على جزيرة ياس. حيث من المتوقع أيضاً افتتاح «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس»، وفندق «وارنر براذرز أبوظبي»، أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، في وقت لاحق من هذا العام».

وسيحظى نزلاء «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» كجزء من العروض التي تتضمنها إقامتهم الفندقية بفرصة دخول المدن الترفيهية في جزيرة ياس، ومن بينها «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد»، عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، والتي يمكن الوصول إليها جميعاً في خلال 10 دقائق.