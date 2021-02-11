1.27 مليار درهم إيرادات «دانة غاز»

الشارقة (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح شركة «دانة غاز» بنهاية العام 2020، نحو 36 مليون دولار (131 مليون درهم إماراتي) مقارنة بـ 88 مليون دولار (322 مليون درهم إماراتي) للفترة ذاتها من العام 2019، وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر الدخل الأخرى.

وبعد احتساب هذه البنود، فإن الشركة تسجل صافي خسائر قدره 376 مليون دولار (1.4 مليار درهم إماراتي) مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 157 مليون دولار (575 مليون درهم إماراتي) في عام 2019.

وترتبط معظم المخصصات التي بلغ إجمالي قيمتها 412 مليون دولار (1.51 مليار درهم) ببيع الأصول البرية للشركة في مصر.

وقد ساهمت العمليات التشغيلية المستمرة للشركة (إقليم كردستان العراق) بإضافة 32 مليون دولار إلى صافي الأرباح السنوي؛ مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها الرئيسية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 خلال العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 349 مليون دولار خلال العام 2020 (1.27 مليار درهم إماراتي) مقارنة بـ 459 مليون دولار (1.68 مليار درهم إماراتي) خلال العام 2019، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار البيع المحقّقة خلال هذه الفترة وانخفاض الإنتاج في مصر.

وقد تمكنت الشركة من خلال برنامجها الخاص لضبط النفقات التشغيلية، من تجاوز التحديات السائدة وغيرها من الظروف الصعبة خلال العام 2020، حيث انخفضت التكاليف العامة والإدارية للشركة بنسبة 20% على أساس سنوي.

وتعليقاً على هذه النتائج؛ قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «شهد العالم جُملة من التحديات غير المسبوقة والظروف الاستثنائية خلال العام 2020 عقب تفشي جائحة كوفيد-19، والتي ترتبت عليها تداعيات على أسواق وقطاع النفط وانخفاض الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من 20 عاماً. ورغم كل ذلك، أظهرت دانة غاز قدراً كبيراً من المرونة والقوّة على صعيد أدائها المالي والتشغيلي.

عندما تفشت الجائحة، جاء في مقدمة أولوياتنا ضمان صحّة وسلامة فريق العمل، وقد نجحنا في الحفاظ على استمرار أعمالنا بالاعتماد على تنفيذ سلسلة صارمة من تدابير وإجراءات الصحّة والسلامة، مما انعكس على أدائنا التشغيلي، حيث تمكّنا من الحفاظ على مستويات الإنتاج، كما نفذنا مشروع توسعة في محطة معالجة الغاز ’خورمور’ خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددين، مما أضاف 50 مليون قدم مكعبة لإجمالي إنتاجنا اليومي. وخلال شهر ديسمبر الماضي، واصلنا تسجيل مستويات قياسية في الإنتاج عندما تخطينا مستوى الـ 440 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. ويؤكد هذا الأداء التشغيلي الاستثنائي على التزام وتفاني فريق العمل، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي نعيشها حالياً.