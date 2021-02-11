34 مليون درهم صافي أرباح «التجاري الدولي»

دبي (الاتحاد)

انخفض صافي الأرباح التشغيلية للبنك التجاري الدولي بنسبة 5% بنهاية العام 2020 والبالغة 740 مليون درهم، مقارنة بــ 783 مليون درهم في العام الماضي، فيما بلغ صافي أرباح 33.7 مليون درهم خلال عام 2020.

وتعليقاً على أداء البنك، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، حيث واجه العالم ظروفاً صعبة واستثنائية وتحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقد كانت أهم أولوياتنا هي حماية صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم عملائنا لاجتياز هذه الأوقات الصعبة. سنواصل العمل بشكل وثيق مع حكومتنا الرشيدة ومجتمعنا والجهات التنظيمية لدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة للعودة إلى مساره المعتاد وتحقيق نمو مستدام وقوي».