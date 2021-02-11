381 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 30 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2020، ليصل إلى 381 مليار درهم مقارنة مع 351 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2020، بنمو بلغت نسبته 8.5% خلال شهر واحد، وفقاً لما أظهرته إحصائيات صادرة عن المصرف المركزي أمس. وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة، بما فيها المصرف المركزي إلى 514 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة مع 507 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2020.

ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي قد بلغت 390.8 مليار درهم، مقابل مطلوبات أجنبية بقيمة 10.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأما صافي الاحتياطيات الدولية العائدة للبنوك (من دون المصرف المركزي)، فقد بلغت 133.5 مليار درهم تقريباً بنهاية ديسمبر 2020، وذلك نتيجة لامتلاك البنوك العاملة بالدولة موجودات أجنبية بقيمة 850 مليار درهم، مقابل مطلوبات أجنبية بلغت 715.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020.

إلى ذلك ارتفعت القيمة الإجمالية لقاعدة النقد بالدولة إلى 427 مليار درهم بزيادة 24 مليار درهم خلال ديسمبر 2020 مقارنة مع رصيدها في نوفمبر الذي سبقه، حيث كانت تبلغ 403 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6.1% خلال شهر ديسمبر الماضي، وجاء ذلك أساساً نتيجة ارتفاع الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بالدرجة الأولى.

ووفقاً لهذه البيانات فإن الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي، الذي ينص عليه قانون المصرف بنحو 82 مليار درهم بنهاية العام 2020.

وتشمل الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الموجودات من العملات الأجنبية والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية والأرصدة والودائع في البنوك الخارجية والاحتياطي من الذهب، إضافة إلى رصيد الدولة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.