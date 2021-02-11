استقرار معظم أسواق الخليج وارتفاع مؤشر السعودية

دبي (رويترز) - أغلقت معظم الأسواق المالية في منطقة الخليج على استقرار اليوم الخميس في غياب أي محفزات جديدة، لكن المؤشر السعودي حقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

ارتفع المؤشر الرئيس السعودي 0.5 بالمئة إلى 8944 نقطة، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.6 بالمئة.

وختم المؤشر الأسبوع مرتفعاً 3.8 بالمئة.

أظهرت بيانات حكومية أولية أمس الأربعاء أن اقتصاد المملكة انكمش 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل سنة، لكنه نما 2.8 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.

وهبطت أسعار النفط، المحرك الرئيس لأسواق المال بالخليج، حيث ضغط تجديد إجراءات الإغلاق الشامل وظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا على فرص تعافي الطلب سريعاً.

وخسر خام برنت 52 سنتاً بما يعادل 0.9 بالمئة ليسجل 60.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.22 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.1 بالمئة إلى 2633 نقطة بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة وزيادة سهم دبي للاستثمار 1.3 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر كبحتها خسائر سهم إعمار العقارية القيادي الذي تراجع 1.3 بالمئة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر مستقراً عند 5667 نقطة، وارتفع سهم شركة اتصالات 0.4 بالمئة قبيل إعلان نتائجها.

وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة إلى 10523 نقطة، متأثراً بتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.7 بالمئة.

أفادت وثيقة تسعير اليوم أن قطر للبترول حددت سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري في مارس عند 65 سنتاً للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بانخفاض خمسة سنتات عن الشهر السابق.

كما استقر مؤشر البحرين عند 1463 نقطة، وسلطنة عُمان عند 3560 نقطة، بينما خسر مؤشر الكويت 0.1 بالمئة ليسجل 6211 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقراً أيضاً عند 11546 نقطة.

أغلق المؤشر العام للأسهم الأردنية مرتفعاً 0.04 بالمئة إلى 1735.04 نقطة في حين بلغت قيمة التداولات 6.5 مليون دينار مقارنة مع ستة ملايين في الجلسة السابقة.