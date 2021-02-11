«شل» تستثمر في الطاقة المتجددة

لندن (أ ف ب) - تعهدت مجموعة «رويال داتش شل» العملاقة للمحروقات بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والحد من اعتمادها على النفط للتوصل إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني، غير أن المنظمات غير الحكومية نددت بخطة «مثيرة للسخرية».

وتواجه المجموعة على غرار كامل القطاع ضغوطاً هائلة لمراجعة نموذجها بشكل عاجل في ظل الأزمة المناخية وفي سوق نفطية تعاني من انهيار الطلب مع تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت شل كشفت الخطوط العريضة لطموحاتها في مجال الطاقة من دون التوصل إلى إقناع المنظمات البيئية بجديّة هدفها.

وهي تعلن في بيان تفاصيل خطتها مع جدول زمني للتخفيض المرتقب للكثافة الصافية لثاني أكسيد الكربون بمقدار 6 إلى 8% بحلول 2023، و20% بحلول 2030، و45% بحلول 2035 وصولاً إلى مئة بالمئة بحلول 2050.

وفي سبيل تحقيق التزاماتها، ستعزز المجموعة حضورها في تكنولوجيا احتجاز الكربون، كما ستلجأ إلى آليات تعويض تحتج عليها المنظمات، وتقضي بتمويل مشاريع خضراء تعوض عن انبعاثات الكربون.

وعلى صعيد النفقات، تبدي المجموعة عزمها على استثمار 5 إلى 6 مليارات دولار على المدى القريب في الطاقات الجديدة والتسويق، من أجل مساعدة زبائنها على الحد من انبعاثاتهم.

وسيتم توجيه هذه النفقات نحو إنتاج الطاقات المتجددة وصنع الوقود الحيوي وإقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية.

وفي المقابل، لا تنوي شل التخلي عن إنتاج النفط والغاز الذي يدر عليها القسم الأكبر من عائداتها والذي سيسمح لها بتمويل تحولها في مجال الطاقة.

وهي تعتزم استثمار ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار في السنة في الغاز والمواد الكيميائية.

كما ستوظف ثمانية مليارات دولار في السنة في التنقيب عن المحروقات وإنتاجها.

لكنها ستحد من اعتمادها على الطاقات الأحفورية وستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1 إلى 2% في العام، ما سيسمح لها بالاستمرار في جني عائدات خلال الثلاثينات.

والهدف هو إعادة توجيه النفقات بصورة تدريجية نحو مصادر الطاقة الخضراء وتخفيف الاعتماد على أسعار النفط والغاز، من دون إثارة قلق المساهمين.