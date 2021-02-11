تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية

واشنطن (رويترز) - تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع تعثر في تعافي سوق العمل في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 793 ألفاً للأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، مقارنة مع 812 ألفاً في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 757 ألفاً في أحدث أسبوع.

أقر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، بأن «تحسن الأوضاع في سوق العمل تعثر» في الشهور القليلة الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما ضغط بقوة على المطاعم وغيرها من الأعمال التي تستدعي تعاملاً مباشراً مع العملاء.