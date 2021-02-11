الطلب المحلي يرفع إشغال فنادق الرياض

الرياض (رويترز) - أفاد مزود البيانات إس.تي.آر بأن الفنادق في العاصمة السعودية الرياض سجلت في يناير أفضل أداء لها منذ بدء جائحة كوفيد-19، مدعومة بطلب محلي.

أشارت تقديرات حكومية أولية إلى أن السعودية شهدت انكماشاً اقتصادياً 4.1 بالمئة في العام الماضي، إذ تأثرت بالصدمة المزدوجة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط.

والسياحة من ركائز استراتيجية ولي العهد العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإصلاح من أجل تقليص الاعتماد على النفط، وقد تضررت بفعل إجراءات حكومية ترمي لمنع انتشار فيروس كورونا.

لكن السياحة المحلية خففت من حدة الصدمة، إذ تدعم الاستهلاك المحلي نتيجة تقلص نشاط السفر عالمياً.

وأفادت بيانات أولية من إس.تي.آر بأن معدلات الإشغال في الرياض بلغت 56.2 بالمئة في يناير، وبلغ الإيراد لكل غرفة متاحة 327.56 ريال (87.33 دولار).

وقال مزود البيانات: «المستوى المطلق للإيراد لكل غرفة كان الأعلى بالنسبة لأي شهر في الرياض منذ فبراير شباط».

لكن على أساس سنوي، ما زالت معدلات الإشغال منخفضة بنحو 24 بالمئة.

مددت السعودية الشهر الماضي حظراً على سفر مواطنيها، وأجلت إعادة فتح موانئها من 31 مارس إلى 17 مايو. وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت الدخول من 20 دولة للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: «في يناير، كانت القيود في بداية الشهر أخف بعض الشيء، وكان هناك كذلك سفر لأغراض العمل أكثر قليلاً، لكن الاتجاه العام منذ بدء إجراءات الإغلاق في العام الماضي، هو أن السعوديين يقل سفرهم ويزيد إنفاقهم محلياً، وهو عامل دعم لقطاع الخدمات المحلي».

وقالت كابيتال إيكونوميكس في لندن هذا الأسبوع: «في ظل كل تلك المعطيات، نتصور نمواً عند 2.3 بالمئة هذا العام يتبعه نمو أقوى يبلغ 6.3 بالمئة في 2022... تفترض توقعاتنا أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون دون مساره قبل الفيروس بنسبة 1.5 بالمئة بحلول نهاية 2022».



