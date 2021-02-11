مهندسات إماراتيات بمواقع العمل في «أدنوك» رغم الجائحة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت مهندسات إماراتيات عاملات في الميادين والحقول البحرية في «أدنوك» أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها والتزامها بتحمل المسؤولية ضمن الصفوف الأمامية، بجميع مواقع العمل، في ظل أزمة الجائحة «كوفيد-19».

وأوضحن لـ «الاتحاد»، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، الموافق 11 فبراير، أن النساء العاملات في أدنوك يلعبن دوراً بارزاً في دعم الجهود المبذولة لاستمرارية الأعمال خلال الجائحة.

وأعربن عن شكرهن لشركة أدنوك في دعم المرأة العاملة بقطاع النفط والغاز، وتوفير السبل والوسائل لتطوير مهارات العاملات بالشركة.

تحمل المسؤولية

فاطمة السويدي

وأشارت فاطمة يوسف السويدي، مهندسة تخطيط صيانة، شركة أدنوك البحرية - جزيرة داس، إلى أهمية اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، في إبراز دور المرأة العاملة في ميدان العلوم، لاسيما من حيث التصدي لجائحة كوفيد-19، مؤكدة أن المرأة أكدت قدرتها والتزامها في تحمل المسؤولية، خصوصاً في الصفوف الأمامية في ظل أزمة الجائحة كوفيد-19.

وعن الفرص التي قدمتها أدنوك للمرأة العاملة في ميدان العلوم والهندسة، قالت فاطمة: أفخر بكوني من أوائل المهندسات اللاتي يعملن في حقل بحري (جزيرة داس) التابع لشركة أدنوك الرائدة، كذلك أشعر بالمسؤولية تجاه تطوير هذا الإنجاز، حيث تحرص الشركة على تهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة في الحقول البرية والبحرية، وأعتبر هذه الفرصة استثماراً للعنصر النسائي في الحقول.

وأضافت: وجودي ضمن كادر نسائي في العلوم والهندسة يمدني بالإلهام والقوة وبالفخر، واليوم أصبح لدينا أمثلة عدة من النساء الملهمات في الهندسة والعلوم، وأسعى من خلال عملي لترك بصمة إيجابية في قطاع الحقول البحرية النفطية، وأطمح أن أكون مثالاً للمرأة الإماراتية في الهندسة.

وقالت فاطمة: نحن في بلد اللامستحيل، والمرأة اليوم في قطاع النفط والغاز أصبحت مثالاً يحتذى به، وأنصح الشابات اللاتي يطمحن بالالتحاق بمجال الهندسة والعلوم في المستقبل، بالبحث دائماً عن التميز والاستكشاف.

تمكين المرأة

موزة الكويتي

وقالت موزه علي سالم الكويتي، مهندسة إنتاج، شركة أدنوك البحرية - جزيرة داس: هذا اليوم له أهميه كبيره لأننا نحتفل فيه بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات، ويرجع الفضل للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعمه وإعطاء المرأة المكانة المرموقة لتسهم في تعزيز التميز والإبداع في جميع المجالات العلمية، حيث أثبتت المرأة دورها الرائد كطبيبة وممرضة ومهندسة وفي مختلف الميادين في ذروة جائحة كورونا.

وأضافت: أفتخر بكوني مهندسة في شركة أدنوك، التي أتاحت لي المجال بأن أنتقل للعمل في حقل بحري (جزيرة داس) لأتمكن من تطوير مهاراتي وخبراتي في مجال النفط والغاز في أواخر سنة 2018، حيث كنت أول امرأة يتم تعيينها رسمياً للعمل فالميدان.

وتابعت: أشجع المساواة بين الجنسين وأؤمن بقوة أن المرأة تستطيع أن تعمل، تنتج وتبدع في جميع المجالات فهي قائدة، وكوني من أوائل النساء اللواتي التحقن بالعمل في حقول النفط البحرية، كان لي دور فعال في تحفيز وتشجيع البنات للعمل الميداني، وشاركت في مسابقة التوازن بين الجنسين العام الماضي، حيث فزت فيها بلقب القائدة الشابة 2020.

وقالت موزة: أشجع البنات على التركيز في المواد العلمية والإبداع فيها؛ لأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت محوراً أساسياً لصناعة المستقبل.

مساهمة فعالة

مريم سجواني

وقالت مريم عباس سجواني، مهندسة الأجهزة الدقيقة والتحكم، في شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال - جزيرة داس، إنه نتج عن فيروس جائحة كورونا «كوفيد-19» آثار صحية واقتصادية واجتماعية وخيمة في جميع أنحاء العالم، وطوال هذه الجائحة، لم تقف المرأة مكتوفة الأيدي، بل أسهمت بصورة فعالة في دعم جهود محاربة الجائحة من خلال عملها كطبيبة وممرضة ومعلمة وأخصائية اجتماعية، وغيرها.

وأضافت: لعبت المرأة دوراً مثالياً ومحورياً في محاربة الجائحة ومن خلال تسليط الضوء على جهودها ودورها في محاربة جائحة كوفيد-19 عبر هذه المناسبة، فإننا لا نسهم فقط في تمكين المرأة والاحتفاء بجهودها فحسب، ولكن نسهم أيضاً في تحفيز جيل المستقبل من الشابات وتشجيعهن على اتخاذ خطوات والتفكير بصورة جادة للعمل في مجال العلوم.

وتابعت: فخورة كوني موظفة في شركة «أدنوك» التي تعمل على تحفيز المرأة وإعدادها بما يمكنها من تحقيق التطور في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولقد ساعدني عملي في الشركة على تحديد أهدافي وطموحاتي وأنا أسعى جاهدة لتحقيقها.

وقالت مريم: أوصي جميع الشابات وأدعوهن لاغتنام الفرص العديدة المتاحة ودخول مجال العلوم، فمن المؤكد أن العقلية المنفتحة والطموحات والتفاؤل سيساعدهن على التطور وتجاوز كافة التوقعات واستغلال كامل إمكاناتهن وقدراتهن ومهاراتهن.

ميدان العمل

من جهتها، قالت فاطمة الشحي، مهندسة تصنيع، شركة أدنوك لمعالجة الغاز - حقل حبشان وباب، إن وجود المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في هذه الفترة الصعبة دليل على كفاءتها واستعدادها بأن تكون في المقدمة لتقديم يد العون للشركة والوطن، لتصنع الفارق ويكون لها دور رائد، سواء كان بوجودها في ميدان العمل أو العمل عن بُعد.

وقالت: أشعر بالفخر والتميز لكوني جزءاً من شركة أدنوك، التي قدمت الكثير للمرأة العاملة لتعزيز عملها في مختلف المجالات في قطاع النفط والغاز، حيث وضعت خططاً مستقبلية تهدف لتمكين المرأة في مناصب إدارية، وقامت بتوفير التسهيلات اللازمة لعملها في المواقع الفنية مع برامج تدريب متخصصة لضمان التطور المهني.

وعن أهمية وجودها في فريق يضم العديد من النساء العاملات في مجال العلوم والهندسة، قالت فاطمة: أهم ما يميز ذلك هو أننا ننجز العمل كلٌ حسب تخصصه وخبرته في مجاله وبالتالي إنجاز أسرع وكفاءة أكثر، كما أن وجودي بين النساء الأخريات يحفز عدد أكبر على الالتحاق بهذا المجال، لذلك من المهم مشاركة الإنجازات التي تقوم بها المرأة العاملة في العلوم والهندسة.

وأكدت أن مجال الهندسة والعلوم مجال فسيح للإبداع والاختراع والتطور مع تطور العلوم والتكنولوجيا، وبالتأكيد لإتقان حسن الإدارة والقيادة، كما أنه يتيح فرص عمل وفيرة في مختلف القطاعات المحلية والعالمية.

دور فعال

بدورها، قالت روضه عوض الشامسي، مهندسة عمليات، شركة أدنوك لمعالجة الغاز – حقل حبشان وباب: هذه المناسبة تعزز أهمية دور المرأة الفعّال في بناء ركائز الوطن في جميع المجالات (الاقتصادية والصناعية والاجتماعية) ووقوفها جنباً بجنب مع الرجل لبناء مجتمع ناجح وإعانته على التصدي للجوائح، وقد أثبتت جائجة كوفيد – 19 ذلك، حيث شاركت المرأة في ميادين العمل في مختلف مجالاتها للتصدي لهذه الجائحة العالمية.

وأضافت: أشعر بالفخر والاعتزاز كوني امرأة إماراتية تعمل مهندسة عمليات في حقل من حقول قطاعات النفط والغاز، فقد عملت أدنوك على تمكين دور المرأة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، فضلا عن تشجيع المزيد من النساء بالعمل في قطاع النفط والغاز ومواصلة تطوير قدرات المرأة وتمكينها لتولي وظائف قيادية تسهم في استدامة النمو والتطوير، بجانب دعم التوازن بين الجنسين.

وقالت روضة: أشكر القيادة الرشيدة على حرصها الدائم في تعزيز وترسيخ دور المرأة الإماراتية في كافة المجالات، كما أنني أشجع أخواتي الشابات في الحرص على الالتحاق بكافة مجالات الهندسة والعلوم لنيل شرف خدمة البلاد والسعي لرد ولو جزء بسيط من جميل الوطن، والعمل بجد واجتهاد على تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة بأن نكون دائماً في المركز الأول.



