الذهب يهبط في ظل تعافي الدولار

انخفض الذهب، اليوم الخميس، إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1837.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولاراً أمس الأربعاء.

وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2340.94 دولار.