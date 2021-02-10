«الغرف الإسرائيلية» تنضم لمبادرة الجواز اللوجستي

دبي (الاتحاد)

رحّبت مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» بمشاركة إسرائيل في البرنامج، وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية افتراضياً مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، لتصبح إسرائيل بذلك الدولة العاشرة التي تنضم إلى المبادرة بعد الإعلان مؤخراً عن انضمام الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وغيرها من الدول.

وتهدف مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» إلى تعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء من خلال خفض تكاليف الشحن، وتقليل وقت العبور عبر أول برنامج ولاء عالمي للشحن. حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وأمير شاني، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «تحظى دبي بمكانة مرموقة كمركز تجاري ضخم يمتاز ببنيته التحتية ذات المستوى العالمي، والتي تسهّل حركة البضائع بين الدول بأسرع الطرق المتاحة، لتوفير الوقت والتكلفة».

من جانبه، قال أمير شاني، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس اتحاد وكلاء الشحن: «إننا سعداء جداً بالانضمام إلى شبكة (الجواز اللوجستي العالمي) كشريك، ونحن على ثقة بأنّ الأعضاء سيستفيدون بشكل كبير من برنامج الحوافز العالمي لتعزيز فرصهم التجارية».