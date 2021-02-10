زخم السيولة يواصل التدفق على سوق أبوظبي والتداولات فوق المليار درهم

أبوظبي (وام)

حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على توازنه في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملات الأسبوع، وسط استمرار تدفق السيولة التي تجاوزت قيمتها مليار درهم لليوم الرابع على التوالي وفقاً لما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5666 نقطة، بزيادة نسبتها 0.07% مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم شركة الدار العقارية 293 مليون درهم، مما رفع سعر السهم إلى 3.68 درهم، كذلك شهد سهم بنك أبوظبي الأول نشاطاً كبيراً صاعداً إلى مستوى 15 درهماً مجدداً، ووصلت قيمة التداولات على السهم إلى 277 مليون درهم تقريباً، فيما وصلت على سهم «العالمية القابضة» إلى 164 مليون درهم، رغم ثبات سعره على المستوى السابق نفسه، وهو 46.5 درهم.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق العاصمة 168 مليون سهم نفذت من خلال 2440 صفقة.

وعلى صعيد متصل، ارتفع عدد الأسهم التي يملكها الأجانب والخليجيون في 7 شركات عقارية إماراتية إلى نحو 9.6 مليار سهم، بقيمة سوقية وصلت إلى 22 مليار درهم في نهاية الثلث الأول من شهر فبراير الجاري. وتعد شركات العقار الوطنية من أنشط الشركات المدرجة في الأسواق المالية من حيث معدل دوران أسهمها.وتفصيلاً، فقد جاءت شركة إعمار العقارية بالمركز الأول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية والخليجية المستقطبة، فقد وصل عدد الأسهم التي تملكها هذه الشريحة من المستثمرين في الشركة 2.56 مليار سهم وبقيمة سوقية تصل إلى أكثر من 10 مليارات درهم بتاريخ 10 فبراير الجاري.

أما على مستوى ملكية الأجانب والخليجيين من أسهم شركة الدار العقارية، فقد بلغت 2.095 مليار سهم، تصل قيمتها السوقية إلى نحو 7.8 مليار درهم.

وبلغ عدد الأسهم التي يملكها الأجانب والخليجيون في رأسمال شركة داماك العقارية نحو 2.45 مليار سهم بقيمة سوقية تصل إلى 3.18 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد. وتوزعت بقية ملكيات هذه الشريحة من المستثمرين على شركات ديار والاتحاد العقارية، إضافة إلى شركات إعمار للتطوير العقاري ورأس الخيمة العقارية.