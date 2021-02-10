منتزه جامعة الإمارات للعلوم يوقع اتفاقية مع «اريكسبو»

العين (وام)

وقع منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار في جامعة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة «اريكسبو»، ومقرها ميلانو تهدف لتوفير الرؤية والوصول المتبادل للشركات الناشئة المبتكرة، بما في ذلك المشاركة في برامج التسريع وخطط الاستثمار.

وسيقدم الطرفان مشاريع مشتركة لجذب الاستثمار لبرنامج هورايزن يوروب على وجه الخصوص، وسيتم تنظيم اجتماعات دورية لمناقشة المشاريع، إضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين لتنفيذ ومراقبة المبادرات الناشئة عن التعاون بين مشروع منطقة ميلانو للابتكار «مايند» ومنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار.

وقالت الدكتورة نهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: سيكون المنتزه بمثابة نقطة انطلاق لجذب الشركات القائمة على الابتكار من الصناعة - الوطنية والدولية - للمساهمة في التنمية الإقليمية لإمارة أبوظبي والدولة.