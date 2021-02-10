إعلان الفائزين في جائزة غرفة الشارقة للمبدعين

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اختتمت فعاليات المنتدى الدولي السادس للابتكار وريادة الأعمال وجائزة غرفة الشارقة للمبدعين، الذي نظمته كليتا إدارة الأعمال والحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال حفل افتراضي أقيم أمس الأول عبر الاتصال المرئي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة.

وتقدم لجائزة غرفة الشارقة للمبدعين في الدورة الحالية 418 مشاركة، ضمن فئتي البحوث العلمية والمشاريع التطبيقية المبتكرة من عدد جامعات ومدارس في الدولة، تم الإعلان عن أسماء الفائزين فيها، حيث تنوعت الأفكار والموضوعات المتقدمة للجائزة: الموضوعات ذات الصلة بإنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، السفر بالزمن، أبحاث في مجال العلوم مثل اندماج غاز ثاني أكسيد الكبريت والجزيئات الدقيقة مع الرطوبة النسبية، والنقل الخالي من ثاني أكسيد الكاربون، كما تقدم الطلبة بمشاريع قدمت حلولاً للحد من جائحة كورونا، والكشف عن الفيروس من خلال الأشعة المقطعية، وتقنيات حديثة لتصوير بصمة الأصابع، وغيرها الكثير من مشاريع ذات صلة بالطب والهندسة والبيئة وجميعها من ركائز التوجه الاستراتيجي بالدولة ولرؤية الإمارات الخمسينية.

وفاز في فئة المشاريع بالمركز الأول كل من الطلبة: ماجد آل علي، وسالم الشريفي، يوسف آل علي، وعبد الله الشحي من معهد التكنولوجيا التطبيقية في عجمان عن مشروع «السوار الذكي لتتبع الحالة الصحية لمرضى كوفيد-19»، كما فاز بالمركز الثاني الطالب عبدالله عارف السلعوس من مدرسة الحكمة عن مشروع «جهاز للزراعة المائية بالطاقة الشمسية»، وبالمركز الثالث الطالبات عزة الشامسي، ومهرة الطنيجي، وفاطمة المسافري من معهد التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين عن مشروع «القفاز الذكي لرواد الفضاء»، أما المركز الرابع فقد حصل عليه الطالب أحمد القواسمي من مدرسة المحمود عن مشروع «طابعة ثلاثية الأبعاد لصناعه المواد من لا شيء».