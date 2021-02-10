704 ملايين درهم أرباح «إعمار مولز»

دبي (الاتحاد)

سجلت «إعمار مولز» إيرادات بقيمة 3.508 مليار درهم في عام 2020. ووصل إجمالي الربح الصافي لعام 2020 إلى 704 ملايين درهم.

وقال محمد العبار، مؤسّس شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»: «خرجت (إعمار مولز) من عام 2020 أقوى مما كانت عليه، بعد أن واجهت ظروف عمل تعد الأقسى طوال جيل كامل. وقد مكّنتنا إنجازاتنا السابقة واستثماراتنا الاستراتيجية لبناء مستقبل رقمي من التكيّف بسرعة مع الواقع الجديد، وإجراء التغييرات اللازمة للنمو والنجاح على المدى الطويل بعد الجائحة».

وأضاف العبار: «ما زلنا نشهد إقبالاً متزايداً على مراكزنا التجارية، ونتوقّع أن يستمر هذا التوجّه في العام الحالي مدعوماً بتوجيهات وإرشادات القيادة الحكيمة لدبي والإمارات، وجهودها المتميزة على مستوى العالم في توفير اللقاحات لجميع أبناء وسكان الدولة».

وسجلت «نمشي»، المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، مبيعات وقدرها 1.316 مليار درهم إماراتي (358 مليون دولار أميركي) محققة بذلك زيادة وقدرها 28 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويعود الأداء القوي الذي تحققه «نمشي» إلى النمو الهائل الذي شهدته في السوق السعودية، وانضمام 283 علامة تجارية إليها.