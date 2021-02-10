%9 نموّ إيرادات «أرامكس» خلال 2020

دبي (الاتحاد)

ارتفعت إيرادات «أرامكس» خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 13% لتصل إلى 1.598 مليون درهم، مقارنةً مع 1.418 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2019، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9% مقارنةً مع السنة المالية 2019 لتصل إلى 5.510 مليون درهم.

وسجّلت «أرامكس» صافي أرباح بقيمة 77 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2020.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: «تمكنت (أرامكس) خلال عام 2020 من إظهار مرونة تشغيلية وسرعة استثنائية في الاستجابة للمتغيرات السريعة التي شهدتها بيئة السوق، وذلك بفضل قوة بنيتنا التحتية الرقمية، ومركزنا المالي المتين، وكوادرنا الإدارية الكفؤة، إلى جانب موظفينا المخلصين الذين أظهروا عزماً منقطع النظير لإنجاز أعمالنا على أتم وجه. ونجحت الشركة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية في ترسيخ سمعتها كعلامة تجارية موثوقة يمكنها تقديم مستويات متميزة من الخدمة بطريقة آمنة ودون تأخير وسط ظروف غير مسبوقة».

وأضاف الشامسي قائلاً: «مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة وتسارع وتيرة حملات التطعيم الدولية، فإننا ننظر بتفاؤل كبير لمستقبل القطاع. فأساسيات الطلب تبدو مشجعة مع توجه المزيد من الشركات إلى الاعتماد علينا لنقل وتسليم الشحنات عالمياً ومحلياً.

أما على صعيد العرض، فنتوقع اندماج عدد من لاعبي السوق لإنشاء مزودي خدمات لوجستية أقوى وأكثر كفاءةً وقدرةً على تقديم حلول مخصصة مدعومة بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً.

ونتطلع في (أرامكس) إلى تعزيز مكانتنا الرائدة في الأسواق الرئيسية التي نتواجد فيها، ومواصلة ترسيخ حضورنا في القطاعات الخدمية التي تتسم بارتفاع وتيرة وحجم الطلب، بما يمكننا من خلق قيمة أكبر لمساهمينا ومختلف الأطراف المعنية».