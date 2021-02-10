1.1 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» الصافية

دبي (الاتحاد)

سجل بنك «دبي التجاري» أرباحاً صافية مقدارها 1.120 مليون درهم لعام 2020، منخفضة بنسبة 20.0% مقارنة بالعام السابق، فيما أوصى مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% (ما يعادل 20 فلساً/‏‏‏ للسهم) من رأس المال عن عام 2020.

وقال البنك في بيان صادر أمس «أدت جائحة مرض فيروس كورونا- 19 إلى انكماش حاد في ظروف الأعمال، ما أدى إلى انخفاض تاريخي في معدلات الفائدة بين البنوك وارتفاع الخسائر الائتمانية المحددة والمتوقعة».

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «استمرت الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي تواجه الأعمال العالمية والمحلية، حيث إن الآثار الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19) غير مسبوقة».