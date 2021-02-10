ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - ارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين بشكل طفيف في يناير، إذ دفعت الأُسر المزيد مقابل البنزين، وظل التضخم الأساسي عند مستوى معتدل، إذ تواصل الجائحة التأثير على سوق العمل وقطاع الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في ديسمبر. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير، ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة عقب زيادته 1.3 بالمئة في ديسمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة وزيادو 1.5 بالمئة على أساس سنوي.