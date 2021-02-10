«هب 71» تجذب 100 شركة ناشئة

يوسف البستنجي (أبوظبي) تحت رعاية وبتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، استطاعت منصة Hub71 أن تجذب أكثر من 100 شركة ناشئة في أقل من عامين، بحسب بيان صادر عن المنصة اليوم.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة Hub71: «مع احتفالنا بالتوسع السريع لمنظومتنا، لا بد لنا من التعبير عن امتناننا لمجتمع المؤسسين والمستثمرين والشركات والهيئات الحكومية لالتزامهم بالابتكار ومسيرة التحول الرقمي في أبوظبي. ونحن نقدّر دعمهم المستمر ومرونتهم وثقتهم في رؤية قادتنا المتعلقة بمستقبلنا.»

وأضاف: «نحن ملتزمون تماماً بالتعاون مع شركائنا وترسيخ مكانة مركزنا التكنولوجي، والحرص كذلك على مواصلة جذب أفضل المواهب في ريادة الأعمال على مستوى العالم لدعم نموها وتوفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة ومفتوحة لها.»

منظومة التكنولوجيا

وقالت حنان اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ Hub71 في إحاطة إعلامية افتراضية للصحفيين اليوم، إن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي ساهمت في تسهيل جمع 185 مليون درهم (50.4 مليون دولار) لعدد من الشركات الناشئة في 2020، لتحقق نمواً يقارب 200% وتضم أكثر من 100 شركة ناشئة من 21 دولة تستثمر في 16 قطاعاً تكنولوجياً.

وبينت أن المنصة تلقت أكثر من 2100 طلب انضمام خلال العام الماضي.

وأوضحت خلال الإحاطة الإعلامية أن معظم الشركات الناشئة جاءت من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات، فيما بدأت تنضم شركات ناشئة جديدة من إسرائيل وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك ونيجيريا، اعتباراً من ديسمبر 2020.

وأوضحت اليافعي أن المرأة تقود قرابة 20% من الشركات الناشئة في المنصة، فيما بلغت حصة الإماراتيين 15 شركة منها.

وأكدت أن منصة Hub71 باعتبارها إحدى أذرع برنامج المسرعات غداً 21 تقوم بدور مهم وفاعل في تعزيز جاذبية أبوظبي عالمياً.

وقالت: تسهم المنصة في التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، من خلال تعزيز مجتمع تكنولوجي مزدهر وحيوي، عبر إقامة الشراكات التي تجمع بين عوامل التمكين الرئيسية، ومساعدة الشركات الناشئة العالمية على تأمين مصادر رأس المال والتوسع في أسواق جديدة خارج أبوظبي.

ولفتت إلى أنه رغم البيئة الاقتصادية الصعبة التي أوجدها الوباء العالمي، نما مجتمع Hub71 من 35 شركة ناشئة في يناير 2020 إلى 102 شركة اليوم خلال عام واحد، بنسبة بلغت 191% العام الماضي، متجاوزاً بهذا هدف المئة شركة.

إنجازات

وأوضحت اليافعي أن منصة Hub71 أصدرت تقرير التأثير الأول الذي يتناول إنجازات منظومة التكنولوجيا العالمية والتقدم الذي أحرزته منذ إطلاقها.

ووفقاً للتقرير الصادر أمس، والذي يركز على الفترة الممتدة من مارس 2019 إلى ديسمبر 2020، فقد نجحت Hub71 بتشغيل مساحة العمل المخصصة للشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة المنصة بنسبة إشغال وصلت 96%، ويضم مجتمع Hub71 العالمي اليوم 209 من مؤسسي شركات التكنولوجيا الرائدة من 43 دولة، 18% منهم من النساء و15 من الإماراتيين.

وقالت: منذ إطلاق Hub71، سهل مجتمعها توفير فرص عمل للشركات الناشئة التي وظفت 250 موظفاً، وتخطط لاستقطاب 340 موظفاً على مدار الأشهر الـ12 القادمة.

وأضافت اليافعي: تجاوزت Hub71 هدف المئة شركة ناشئة بعد اختيار 27 شركة من بين 127 مرشحة من حول العالم لتنضم إلى المجموعة النهائية لعام 2020.

وتشكل الشركات الناشئة في المرحلة الأولى لممارسة أنشطتها 70% من المجموعة، مما يضمن دعم برنامج Hub71 للحوافز الشركات في مراحل إنشائها الأولى من خلال توفير سكن وتأمين صحي مجاني ومساحة مكتبية مجانية تجعل الانتقال إلى أبوظبي وتأسيس الشركة فيها أسهل وأقل تكلفة.

ولفتت إلى أن أحدث مجموعة من الشركات الناشئة تساهم في تنوع Hub71 وهي تنحدر من 13 دولة، ومن بينها شركات تأتي للمرة الأولى من إسرائيل وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك ونيجيريا وانضمت إلى المجتمع في ديسمبر.

