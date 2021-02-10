«إياتا»: أسوأ مستوى للطلب على النقل والشحن الجوي في 2020





جنيف (الاتحاد) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج حركة المسافرين لعام 2020، والتي أظهرت انخفاض الطلب 65.9% مقارنة بمعدله السنوي عام 2019، وهو الانخفاض الأكبر في حركة المسافرين في تاريخ قطاع الطيران، كما شهدت حجوزات الرحلات المستقبلية تراجعاً حاداً منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وتراجع طلب المسافرين العالمي 75.6% عام 2020 عن معدله عام 2019، بينما انخفضت السعة التشغيلية (التي تقاس بعدد المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر) 68.1%، وهبط عامل الحمولة بمقدار 19.2 نقطة مئوية ليصل إلى 62.8%.

وتراجع الطلب المحلي بنسبة 48.8% في 2020 مقارنةً مع عام 2019. كما انكمشت السعة التشغيلية بنسبة 35.7%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 17 نقطة مئوية إلى 66.6%.

وانخفض إجمالي حركة المسافرين في ديسمبر 2020 بنسبة 69.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بتحسّن طفيف عن معدل التراجع في شهر نوفمبر الذي بلغ 70.4%. وبدورها تراجعت السعة بنسبة 56.7% وعامل الحمولة بمقدار 24.6 نقطة مئوية ليصل إلى 57.5%. وانخفضت حجوزات الرحلات المستقبلية خلال يناير 2021 بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي سبب ضغوطاً إضافية على حالة السيولة المالية لشركات الطيران، مع تأثيرات محتملة على التوقيت المتوقع لبدء الانتعاش.

وتشير التوقعات الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تحسّن الطلب بنسبة 50.4% خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي سيساعد القطاع في الوصول إلى أداء يعادل 50.6% من مستوياته عام 2019. ورغم بقاء هذه التوقعات دون تغيير، يواجه القطاع خطر التراجع الحاد في حال استمرار القيود الصارمة المفروضة على السفر بغية مواجهة سلالات فيروس كورونا الجديدة. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتحسن الطلب بنسبة 13% فقط مقارنة بعام 2020، وهو ما يعادل 38% من مستويات القطاع عام 2019.

وفيما يتعلق بأسواق الشحن الجوي العالمية، أظهرت بيانات «إياتا» تراجع الطلب على الشحن الجوي 10.6% عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019، وتُعدّ هذه النسبة الانخفاض السنوي الأكبر في الطلب منذ أن بدأ الاتحاد برصد أداء قطاع الشحن عام 1990، متجاوزة التراجع في حركة تجارة البضائع الدولية الذي وصلت نسبته إلى 6%.

وسجل الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، عام 2020 تراجعاً بنسبة 10.6% عن معدله عام 2019 (-1.8% بالنسبة للعمليات العالمية).

وانخفضت سعة الشحن العالمية، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بنسبة 23.3% عام 2020 بالمقارنة مع 2019 (24.1% بالنسبة للعمليات العالمية)، وتفوق هذه النسبة ضعفي معدل انكماش الطلب.

ونظراً لانخفاض السعات المتوافرة، ارتفع عامل حمولة البضائع بنسبة 7.7% في العام الماضي. وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات والعائدات، التي ساهمت في دعم شركات الطيران وعدد من الخدمات الخاصة برحلات المسافرين الطويلة في مواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات المسافرين.

شهد القطاع تحسناً مع نهاية العام، وخاصة خلال شهر ديسمبر، حيث انخفض الطلب العالمي بنسبة 0.5% فقط عن معدله عام 2019 (-2.3% بالنسبة للعمليات العالمية)، بينما تراجعت السعة العالمية بنسبة 17.7% مقارنة بالعام السابق (-20.6% بالنسبة للعمليات العالمية).



