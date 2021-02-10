التضخم بمدن مصر يتراجع في يناير

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في مصر تراجع إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 5.4 بالمئة في ديسمبر، لينزل عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي عند سبعة بالمئة تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.

وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الخضراوات تراجعت على أساس سنوي في يناير «13.8 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار البطاطس 45 بالمئة والطماطم 26.6 بالمئة».

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس: «أرقام التضخم لشهر يناير جاءت أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي... مستويات التضخم الحالية وتراجعها قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 18 مارس قد يخفض نصف نقطة مئوية».

وأبقى البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، قائلاً: إن التضخم دون المستهدف، وإن مؤشرات رئيسة تُظهر أن الاقتصاد تعافى في الربع الأخير من 2020.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقاً لبيانات حكومية.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال البنك المركزي المصري: إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 3.637 بالمئة في يناير من 3.803 بالمئة في ديسمبر.

لا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.