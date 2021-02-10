«أرامكو» تستعد لحزمة تمويل بـ 10 مليارات دولار

الرياض (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر إن شركة أرامكو السعودية تجهز حزمة تمويل تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار قد تعرضها على مشتري وحدتها لأنشطة خطوط الأنابيب، إذ يسعى عملاق النفط لاستخلاص قيمة من أصوله في عصر تنخفض فيه أسعار الخام.

وتجري أرامكو محادثات مع بنوك لتقديم تمويل أساسي وهو حزمة تمويل يقدمها البائع، يمكن للمشترين استخدامها لدعم الشراء.

وقالت المصادر التي تحدثت، بشرط عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات خاصة، إن مستثمرين دوليين من بينهم بلاك روك وكيه.كيه.آر وبروكفيلد آسيت مانجمنت، الذين قد يستثمرون في نشاط خطوط الأنابيب، يجرون أيضاً محادثات مع بنوك بشأن تمويل محتمل.

وقال مصدران: إن القرض قد يصل إلى عشرة مليارات دولار، ليغطي معظم قيمة الأصول. وامتنعت أرامكو وبروكفيلد عن التعليق. ولم ترد بلاك روك وكيه.كيه.آر على طلبات للتعقيب.

وأتمت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أكبر طرح عام أولي حتى الآن أواخر 2019، لتجمع 25.6 مليار دولار. وباعت في وقت لاحق المزيد من الأسهم، مما دفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.