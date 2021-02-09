منتدى افتراضي يبحث تعزيز الشراكة بين الإمارات وكينيا

دبي (وام)

يستضيف مركز الإمارات التجاري، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي منتدى «أسبوع دبي في أفريقيا - كينيا»، في الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري عبر تقنيات الاتصال المرئي «افتراضياً»، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الإمارات وكينيا.

يتضمن المنتدى كلمات لوزراء ومسؤولين حكوميين من البلدين وجلسات حوارية تناقش عدداً من المحاور التي تعزز الشراكة بين الإمارات وكينيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل التصدير والتجارة والاستثمارات والمناطق الحرة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الإسلامي.

ويهدف منتدى «أسبوع دبي في أفريقيا - كينيا» إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلية، ودعم وصول الشركات الإماراتية والكينية إلى أسواق البلدين وتوفير فرص تجارية أفضل للقطاعين الحكومي والخاص.

وقال وليد حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات التجاري، إن الإمارات وكينيا تزخران بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تفتح مجالات أوسع للتعاون المستقبلي بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية، وذلك في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال.