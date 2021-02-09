«ويز إير أبوظبي» إلى الإسكندرية 22 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، بدء تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى الإسكندرية اعتباراً من 22 فبراير 2021، والتي تتيح للمسافرين فرصة شراء التذاكر بأسعار مخفضة، وذلك على موقعها الإلكتروني wizzair.com إلى جانب تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «يسرنا إطلاق رحلات تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، حيث نتيح للمسافرين السفر من وإلى الإسكندرية بأسعار تنافسية. نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين عبر شبكة رحلاتنا من أبوظبي».

والجدير بالذكر أن الإسكندرية هي ثاني أكبر مدينة في جمهورية مصر العربية ومركز اقتصادي رئيسي للسياحة والصناعة. تمتد المدينة على طول الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية المطل على البحر الأبيض المتوسط لمسافة 40 كم. كما تشتهر بعصورها القديمة كجزيرة فاروس ومنارة الإسكندرية التي تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، بالإضافة إلى معبد سيرابيوم الأثري الذي يعد من المعالم السياحية المهمة في المدينة.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

