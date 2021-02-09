مصبح الكعبي رئيساًً لمجلس إدارة «الياه سات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن ثلاثة تعيينات جديدة في مجلس إدارتها، حيث سيتولى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» منصب رئيس مجلس الإدارة، كما تم تعيين بدر العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات، عضواً في المجلس.

كما ينضم مسعود شريف محمود عضواً في المجلس بعد قضاء 9 سنوات في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة. وبتعيينه في مجلس الإدارة، سيترك مسعود منصبه الحالي اعتباراً من تاريخ 18 أبريل، على أن يتولى علي الهاشمي، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الثريا» والمدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات» اعتباراً من التاريخ نفسه.

وتعليقاً على التعيينات الجديدة، قال مصبح الكعبي: «تأتي هذه التعيينات في إطار حرص (الياه سات) على تعزيز موقعها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشركة عالمية ورائدة، كما تنسجم مع خطط تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المتميزة القادرة على قيادة الشركة نحو مزيد من النمو في المرحلة القادمة».