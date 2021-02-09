3.4 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال 3 جلسات

أبوظبي (وام)

قفزت قيمة التداولات في أسواق الأسهم المحلية إلى أكثر من 3.4 مليار درهم خلال ثلاث جلسات، بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات وسط استمرار تدفق سيولة المحافظ المحلية والأجنبية على قاعات التداول.

وخلال جلسة، أمس، تواصل التحسن في الأداء ونجحت المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بالإغلاق على المربع الأخضر بدعم من عمليات التجميع المستمرة على أسهم شريحة من الأسهم القيادية.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.12% مغلقاً عند مستوى 5662 نقطة فيما بلغ المؤشر العام لسوق دبي المالي مستوى 2647 نقطة، بزيادة نسبتها 0.15% مقارنة باليوم السابق.

وواصل سهما بنك أبوظبي الأول وشركة الدار العقارية الاستحواذ على النصيب الأكبر من سيولة التداولات، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة على الأول نحو 276 مليون درهم، فيما وصلت على الثاني 270 مليون درهم تقريباً. وتجاوزت قيمة السيولة الإجمالية المتداولة في سوق العاصمة مليار درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 172 مليون سهم نفذت من خلال 3284 صفقة.

وعلى مستوى الحركة في سوق دبي المالي، فقد عاد سهم «إعمار» المرتفع إلى 3.84 درهم لقيادة النشاط في السوق، وذلك إلى جانب سهم بنك الإمارات دبي الوطني المغلق عند 11.60 درهم و«طيران العربية» 1.24 درهم.

وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 182 مليون درهم تقريباً، وعدد الأسهم المتداولة 131 مليون سهم نفذت من خلال 2828 صفقة.