المزروعي يتوقع انتعاش قطاع الشحن بالإمارات

دبي (الاتحاد)

توقع معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن يشهد قطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة في الإمارات ارتفاعاً تدريجياً في الأعمال التجارية، ما بعد كوفيد-19، وانتعاشاً قوياً مدفوعاً بشكل أساسي بمجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في الوقت المناسب، فضلاً عن الأساسيات القوية والاستثمارات في التقنيات الذكية والحوافز المالية.

وأضاف معاليه في كلمته في فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط «كان عام 2020 حافلاً بالأحداث، حيث واجه العالم بأسره جائحة كوفيد-19، والتي جعلتنا أقوى وأكثر مرونة، لافتاً إلى أن قطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة من أهم الركائز في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهم رئيس في الاقتصادات الوطنية».

وأفاد معاليه: «إننا في دولة الإمارات نفتخر أن اثنين من موانئنا تم تصنيفهما ضمن أفضل 50 ميناء للحاويات على مستوى العالم، فيما تستأثر الدولة حالياً بنسبة 35% من الاستثمارات في قطاع الشحن البحري في المنطقة».

وقال: «استثمرنا أكثر من 157 مليار درهم في تطوير وتوسيع الموانئ المحلية في الإمارات.»، مضيفاً: «على الرغم من التحديات الراهنة، وما صاحبها من إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أن قطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة في الإمارات شهد انتعاشه، بفضل تبني التقنيات الحديثة للحفاظ على سلسلة التوريد الفعالة». واختتم: «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط» فعاليات اليوم الأول من النسخة الرقمية الخاصة من بريك بلك الشرق الأوسط. وشهد اليوم الأول نقاشات مهمة ودعماً كبيراً من أبرز القادة في القطاع من منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.