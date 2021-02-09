«هيئة الأوراق» تعزز التعاون في الخدمات المالية

الشارقة (وام)

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بينهما بهدف تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي، وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية، والعمل على وضع خطط وبرامج التنمية المشتركة بشأن البرامج التعليمية الخاصة بالتمويل الإسلامي في أسواق رأس المال.

وقع المذكرة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

وأعرب الدكتور عبيد سيف الزعابي عن اعتزازه بالدور الريادي لجامعة الشارقة والمكانة الأكاديمية المتميزة التي تحتلها بين كافة مؤسسات التعليم العالي محلياً وإقليميا ودولياً.

وأوضح أن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة يضع إطار عمل يتيح تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية بالدولة، وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفين في وضع خطط وبرامج تنمية مشتركة بشأن البرامج التعليمية ذات الصلة بنطاق عمل المذكرة، وبما يسهم في تعزيز وتطوير المعايير المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية وتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين والمستثمرين والمهتمين عموماً.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه ووفقاً للمذكرة سيقوم الخبراء والكوادر الفنية والأكاديمية في كلا الجهتين بإعداد مناهج وبرامج تعليمية خاصة بالاستثمار في المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، ويتم التنسيق والتعاون بينهما لأجل عقد برامج ودورات مهنية تدريبية في مجال التمويل الإسلامي في أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية بهدف تطوير المستويات المهنية والارتقاء بها وزيادة التوعية بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية.

من جانبه، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي أن التعاون بين جامعة الشارقة وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية وإدارة الأعمال سوف يساهم بشكل كبير في توفير العديد من الفرصة التدريبية لطلبة الجامعة بصفة عامة وكلية إدارة الأعمال بصفة خاصة.