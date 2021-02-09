تسجيل ضريبي واحد للشخص الطبيعي ‭ ‬ومؤسساته ‬الفردية

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشخص الطبيعي الذي يمتلك عدداً من المؤسسات الفردية عليه الحصول على تسجيل ضريبي واحد فقط لضريبة القيمة المضافة لكافة مؤسساته الفردية، وليس تسجيلاً منفصلاً لكل منشأة على حدة. وأشارت الهيئة إلى أن المؤسسة الفردية تعد شكلاً من الأشكال القانونية للأعمال التي تكون مملوكة لشخص طبيعي بنسبة 100%، ولا يكون للمؤسسة الفردية شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، حيث تعتبر المؤسسة الفردية ومالكها شخصاً واحداً.

جاء ذلك في توضيح جديد حول تسجيل «المؤسسات الفردية» لأغراض ضريبة القيمة المضافة في إطار خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب التي تهدف لتعريف الأشخاص بالجوانب الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها ولتمكينهم من تطبيق المبادئ الضريبية بدقة وكفاءة. وذكرت الهيئة أن هذا التوضيح العام لا ينطبق على شركة الشخص الواحد، أو غيرها من الكيانات المماثلة التي ينظر إليها كشخص اعتباري منفصل ومستقل عن مالكها.

وأوضحت الهيئة أنها في حالات معينة تقوم بمراجعة التسجيل الضريبي من قبل الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالمؤسسات الفردية، وتقوم بتبليغهم بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها إذا استدعت الحاجة. وأكدت الهيئة أن التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمها الشخص الطبيعي، إضافة إلى مؤسسته/ ‏‏مؤسساته الفردية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مجتمعة لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص تخطى حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة البالغ 375.000 درهم.