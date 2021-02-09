«أبوظبي الأول» يعقد شراكة مع جامعة باريس 2

أبوظبي (الاتحاد)

أكد بنك أبوظبي الأول التزامه بدعم مبادرته الجديدة للمنح الدراسية، التي تهدف إلى تعزيز تفوق الطلاب الإماراتيين المسجلين في برنامج القانون بجامعة باريس 2 ضمن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين بنك أبوظبي الأول وجامعة باريس 2 (بانتيون-أساس)، ستعمل المؤسسة التعليمية على قبول ما يصل إلى 30 طالباً وطالبة من المؤهلين للاستفادة من المنحة.

وبهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «نفتخر بهذه الخطوة التي تتيح لنا التعاون مع جامعة باريس الثانية لدعم وتمكين الشباب الإماراتي ومنحهم فرصة للتفوق الأكاديمي عبر برنامج بنك أبوظبي الأول للمنح الدراسية. وسيستفيد الطلاب المشاركون من تجربة تعليمية استثنائية في واحدة من أهم كليات القانون في العالم وأكثرها تميزاً. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في إطلاق العنان أمام إمكانات جيل جديد من المحامين والخبراء القانونيين ليحققوا تطلعاتهم المهنية الطموحة».