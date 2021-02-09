اتفاقية تعاون بين «رواد الأعمال» و«المستثمرين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين، وذلك في إطار حرص الطرفين على تحقيق التعاون المشترك بهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يسهم في تحفيز الاستثمار بالدولة.

وقع الاتفاقية في مقر جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، سند محمد المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، ومسعود رحمة المسعود رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين.

وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين: إن الجمعية تحرص على تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين بالدولة، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتميزة، وتحفيز استثمارات الشباب بمختلف القطاعات.