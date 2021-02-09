«مالية الشارقة» تتيح خدمة الاسترداد النقدي الآلي

الشارقة (الاتحاد)

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، لتقديم خدمة الاسترداد النقدي الآلي لرصيد المحفظة الرقمية.

وتم توقيع اتفاقية التعاون في مقر الدائرة، من قبل عائشة عبدالله الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بمصرف الشارقة الإسلامي. وتتضمن الاتفاقية الجديدة للمحفظة الرقمية، الاسترداد الآلي لرصيد المحفظة الرقمية بنظام الإيصال الذكي - تحصيل إلى الحساب البنكي المعتمد لعميل حكومة الشارقة، وستتم مباشرة الخطط المستقبلية مع مصرف الشارقة الإسلامي في معالجة استرداد الأمانات للجهات الحكومية والاسترداد النقدي.