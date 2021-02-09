مجموعة اللولو تفتتح الهايبر ماركت الـ 200

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو الهايبر ماركت رقم 200 في بارك مول بالقاهرة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويعتبر هذا الفرع هو الثالث لمجموعة اللولو العالمية في مصر، ومن المخطط التوسع قدماً في السوق المصري، والذي يعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة الدولة الرشيدة وقادتنا الملهمين لاستراتيجيتهم الاستباقية والدعم المخلص، والذي مثل قوتنا التوجيهية، خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة».

وأضاف علي: «سنواصل في النمو في الأسواق المحلية، وكذلك افتتاح أسواق جديدة. قد يحدث بعض التأخير في تدشين بعض المشاريع الجديدة. ولكن لن يتم إلغاء أي منها. نتطلع قدماً لأن نصل لعدد 225 متجراً بنهاية العام 2021».