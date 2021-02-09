مصير الرئيس القادم لمنظمة التجارة 15 فبراير

جنيف (رويترز) - قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء، إن المجلس العام، وهو هيئتها العليا لصنع القرارات، يجتمع في 15 فبراير لاتخاذ قرار بشأن المدير العام القادم للمنظمة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار المجلس النيجيرية نجوزي اوكونجو إيويلا لشغل المنصب، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن معارضتها السابقة الأسبوع الماضي.

وإذا تم اختيارها للمنصب، ستصبح اوكونجو إيويلا أول شخصية أفريقية وأول امرأة تتولى قيادة المنظمة.

في غضون ذلك، قال آلان وولف نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن أداء النظام التجاري العالمي لوظائفه يحتاج إلى «مشاركة كاملة وفعالة» للولايات المتحدة، مضيفاً أنه يجب معالجة مسألة الدعم الحكومي في أي إصلاحات مستقبلية للمنظمة.

وأبلغ وولف مؤتمراً عبر الإنترنت «على الرغم من أن النظام الآن لديه أكثر من لاعب أو لاعبين اثنين رئيسيين إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام تجاري متعدد الأطراف يؤدي وظائفه بشكل كامل من دون المشاركة الكاملة والفعالة للولايات المتحدة... سواء الآن أو في المستقبل المنظور».