الدولار يتراجع وبتكوين تتجه صوب 50 ألف دولار



نيويورك (رويترز) - تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ أثار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية شكوكاً بشأن توقعات أداء العملة الأميركية في ظل اقتراب إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة في الولايات المتحدة.

لكن العملة الرقمية بتكوين قفزت لمستويات قياسية جديدة وتتجه صوب مستوى رئيس آخر هو 50 ألف دولار. وارتفعت قيمة بتكوين بنسبة تزيد على ألف في المئة منذ مارس 2020 في بداية جائحة كوفيد-19، ويقول محللون إن توقعات بأن تصل إلى 100 ألف دولار هذا العام لم تعد خيالية.

ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة إذ يتحرك الديمقراطيون سريعاً لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير مصحوباً باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يشكلان عاملين معاكسين للعملة الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 90.58 بحلول الساعة 16.45 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى في أسبوع.

وتسببت بيانات للوظائف الأميركية مخيبة للآمال صدرت يوم الجمعة في تقويض ارتفاع استمر أسبوعين دفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في شهرين عند 91.6.

وتجددت اليوم المخاوف لدى المستثمرين إذ قال بعض المتعاملين إن حزمة تحفيز مالي جديدة وأسعار فائدة قياسية منخفضة في الولايات المتحدة يضغطان على العملة الخضراء في الأشهر المقبلة.

وكان أكبر مستفيد من تراجع الدولار هي بتكوين، التي ارتفعت فوق 48 ألف دولار، مستندة إلى زيادة تقارب 20 بالمئة سجلتها أثناء الليل بعد أن أعلنت تسلا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.

والعملة الأخرى التي حققت مكاسب كبرى هي الين اليابان الذي ارتفع 0.6 بالمئة مقابل الدولار مسجلاً 104.69.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2096 دولار، مرتفعاً من أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1952 دولار والذي لامسه يوم الجمعة.

