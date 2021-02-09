أعلى مستوى للاسترليني مقابل الدولار منذ أبريل 2018

لندن (رويترز) - سجل الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء أعلى مستوى له أمام الدولار في حوالي ثلاثة أعوام، وجرى تداوله قرب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل اليورو، مع إشارة محللين إلى تقدم بريطانيا في توزيع لقاحات كوفيد-19 كعامل إيجابي للعملة البريطانية.

ووصل الإسترليني إلى 1.3798 دولار في أواخر تعاملات بعد الظهر في لندن، وهو أعلى مستوى له أمام العملة الخضراء منذ 27 أبريل 2018.

وأمام العملة الأوروبية استقر الإسترليني عند 87.70 بنس لليورو.

وما زال الإسترليني يلقى دعماً أيضاً من اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي الذي استبعد فيه المركزي البريطاني توقعات السوق لأسعار فائدة سلبية.