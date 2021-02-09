بورصة وول ستريت تتراجع من مستويات قياسية

نيويورك (رويترز) - انخفضت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الثلاثاء، متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة عقب تقارير أرباح فصلية مخيبة للآمال من بضع شركات، بينما يراقب المستثمرون عن كثب التقدم في تمرير خطة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.08 بالمئة إلى 31359.88 نقطة في حين نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.13 بالمئة إلى 3910.49 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.15 بالمئة إلى 13966.82 نقطة.