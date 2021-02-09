النفط يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهراً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم بفضل خفض إضافي للإمدادات وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 50 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس 58.37 دولار للبرميل مرتفعا 40 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة.

ولامس برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة. وأسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامين مرتفعة للجلسة السابعة اليوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2019.



