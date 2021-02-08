1.68 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب منذ بداية العام

أبوظبي ( وام )

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في الأسهم الإماراتية، الأمر الذي رفع صافي استثماراتهم إلى 1.68 مليار درهم منذ بداية العام 2021 وحتى أمس، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وجاء الارتفاع المسجل في صافي استثمارات الأجانب غير العرب نتيجة الزيادة الكبيرة في قيمة تداولاتهم التي بلغت 12.5 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام 2021 وحتى أمس.

وشكلت تداولات الأجانب خلال فترة الرصد 28.7% من إجمالي الصفقات المبرمة في الأسواق المالية، والتي بلغت قيمتها 43.53 مليار درهم بيعاً وشراء.

وأظهرت الأرقام أن قيمة صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى نحو 970 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى أمس.

وجاء صافي الاستثمار الأجنبي المسجل في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 4.87 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.9 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد.