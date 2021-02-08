«غرفة دبي» تنظم منتدى تجارة المنتجات الغذائية مع زيمبابوي

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمكتبها التمثيلي الخارجي في موزمبيق، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وشركة «DEAT Capital» من زيمبابوي مؤخراً منتدى افتراضياً حول تجارة المواد الغذائية والصناعات الغذائية بين الإمارات وزيمبابوي بمشاركة 535 مشاركاً من 44 دولة. وهدف المنتدى الافتراضي إلى التعريف بفرص التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الصناعات الغذائية، والترويج لدبي كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الأغذية، واستقطاب شركات من زيمبابوي للمشاركة في بعثات تجارية ستزور إمارة دبي خلال العام 2021.

وفي كلمته الافتتاحية في المنتدى، قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن دولة الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت دبي على النسبة الأكبر من إجمالي التجارة البينية غير النفطية والتي تضاعفت من 490 مليون دولار أميركي في عام 2011 إلى 939 مليون دولار أميركي في العام 2019، حيث تهيمن كل من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن والأغذية المعلبة والمنتجات الزراعية على صادرات زيمبابوي إلى دبي.

ولفت الغرير إلى أن دولة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق أهدافها في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تشمل تأسيس وتطوير شبكة من الشراكات العالمية لتنويع مصادر الأغذية واعتماد التقنيات الحديثة لتحفيز الإنتاج المستدام للأغذية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر جسراً تجارياً هاماً للأغذية والمشروبات ضمن سلاسل الإمداد والتوزيع الخاصة بأسواق المنطقة والعالم.

