«سياحة أبوظبي»: ضرورة التزام المنشآت بالإجراءات المحدثة

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكدت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ضرورة قيام المنشآت السياحية والفندقية بالالتزام بتطبيق جميع التوجيهات والإجراءات الاحترازية المحدثة الصادرة من الجهات المعنية، بما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كوفيد-19، وحتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، مؤكدة ضرورة التقيد بتلك الإجراءات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وتتمثل الإجراءات بإجراء فحص كوفيد-19 عن طريق مسحة الأنف»بي سي آر» لكافة الموظفين بصفة أسبوعية، ويستثنى من ذلك الحاصلون على التطعيم الطارئ والمتطوعون في التجارب السريرية، ممن تظهر لديهم علامة النجمة أو حرف الـ E في تطبيق الحصن.

وتشمل الإجراءات بتخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي المطاعم والمقاهي ونزلاء ومرتادي المنشات الفندقية إلى 60%.

3- تخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لنزلاء ومرتادي المنشآت الفندقية إلى 60%، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمرتادي الشواطئ الخاصة وأحواض السباحة إلى 50%، فضلاً عن تخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الصالات الرياضية والنوادي الصحية ومراكز التجميل والسبا إلى 50%.

وبينت الدائرة إلى أنه تم إيقاف إصدار جميع التصاريح الفنية والحفلات الموسيقية والغنائية.