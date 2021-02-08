65.4 مليار درهم تجارة الإمارات مع أميركا في 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغت قيمة المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2020، نحو 65.43 مليار درهم(17.8 مليار دولار) مقارنة مع 89.5 مليار درهم للعام 2019، بحسب بيانات مركز الإحصاء الأميركي.

ووفقاً لبيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي قيمة صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال العام 2020، نحو 11.27 مليار درهم مقارنة مع 15.9 مليار درهم لعام 2019، فيما بلغت في المقابل واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية نحو 54 مليار درهم، مقارنة مع 73.5 مليار درهم في العام 2019، لتبلغ بذلك قيمة العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة نحو 42.8 مليار درهم (11.6 مليار دولار).

وأظهرت بيانات المركز استحواذ الإمارات على 35% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام 2020، والمقدرة بنحو 181.4 مليار درهم(49.45 مليار دولار)، واستحواذ الدولة على أكثر من 43.8% من صادرات الولايات المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 123.3 مليار درهم، بعد أن حافظت على ترتيبها كأكبر سوق للصادرات الأميركية لدول المنطقة بقيمة واردات 54.1 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 41 مليار درهم.

وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية.