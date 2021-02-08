برنت يخترق مستوى 60 دولاراً

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأميركية لتدعيم الطلب.

ولامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي. وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

وعلى صعيد متصل، سجلت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في بداية جلسة التداول، أمس الاثنين، مع مراهنة المستثمرين على آمال بأن حزمة تحفيز مالي تؤدي إلى تعاف سريع للاقتصاد الأميركي، فيما واصلت الأسهم الأوروبية موجة ارتفاعها مع آمل بتعافي الاقتصاد.

وارتفعت أسعار الذهب حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن.

وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1813.96 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار.

ونزل الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، جددت العملات الافتراضية موجة ارتفاعاتها القوية، بعد أن أفصحت شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة «بتكوين» يناير الماضي.

ورفعت تلك الأنباء «بتكوين» لما يصل إلى 44.5 ألف دولاراً بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.