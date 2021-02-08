4 آلاف رخصة جديدة لمؤسسات فردية بالإمارات خلال يناير

أبوظبي(وام)

تظهر أحدث الاحصائيات الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي أن الجهات المختصة أصدرت أكثر من 4 آلاف رخصة جديدة لتأسيس مؤسسات فردية في جميع إمارات الدولة خلال شهر يناير من العام الجاري، وفي ظل استمرار نشاط القطاع فقد ارتفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية إلى 304948 مؤسسة مع نهاية شهر يناير الماضي بنمو نسبته 1.3% مقارنة مع إجمالي عددها في نهاية العام 2020.

وبحسب الإحصائيات، فإن المؤسسات الفردية تشكل نحو 41% من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية بجميع تصنيفاتها في دولة الإمارات والذي وصل إلى 740717 رخصة في نهاية شهر يناير 2021.

ويتضح من خلال الإحصائيات ذاتها أن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 78.6% من إجمالي العدد التراكمي لرخص المؤسسات الفردية العاملة في الدولة.