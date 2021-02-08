«أبوظبي للجودة» ينفذ 18889 فحصاًً للأعلاف الحيوانية

أبوظبي (وام)

نفذ مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، 18889 فحصاً لـ2233 عينة من عينات الأعلاف، خلال عام 2020 للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتشريعات السارية في إمارة أبوظبي، بهدف التأكد من جودة وسلامة هذه الأعلاف لحماية الثروة الحيوانية في الإمارة. وقال المهندس عبد الله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي: يوفر المختبر المركزي قدرات فحص كيميائية وبيولوجية متنوعة للتأكد من سلامة وجودة الأعلاف بجميع أنواعها العشبية والمركزة، وذلك ضمن جهود المجلس الهادفة لتمكين الجهات التنظيمية في الإمارة من تطبيق استراتيجيتها وسياساتها لتعزيز سلامة الغذاء والثروة الحيوانية، من خلال مراقبة ورصد متبقيات الآفات في السلع والمنتجات المتداولة في أسواق الإمارة».

من جانبه، أوضح راشد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن ما حققته حكومة أبوظبي من إنجازات عديدة في سبيل تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي، من خلال ضمان سلامة وجودة الأعلاف الحيوانية المتداولة بالإمارة، والتي أسفرت عن رفض بعض الشحنات لاحتوائها على تراكيز عالية جداً من الملوثات الكيميائية والبيولوجية، تفوق تلك الموصى بها في المواصفات العالمية والمحلية، والتي تمثل خطراً حقيقياً على الثروة الحيوانية، ومن ثم الإنسان.