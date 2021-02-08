«غرفة أبوظبي» تنظم حفل جوائز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتنظيم حفل جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 16 فبراير الجاري، حيث من المتوقع أن تزخر بالعديد من المشاركات الإبداعية من مختلف القطاعات في الدولة، مثل المقاولات والصناعة والتجارة والتجزئة والقطاع الصحي، إضافةً إلى قطاع الرياضة وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والخدمات، وغيرها.

وتعد جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها غرفة أبوظبي، والتي تعكس التزام الغرفة بأن تكون شريكاً استراتيجياً في نجاح وتميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في إمارة أبوظبي، ذلك من خلال إطلاق العنان للابتكار الشامل، بما يضمن الارتقاء بإمكانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجتمع الأعمال، وتحفيزها على المنافسة في الميادين كافة.

كما تُعَدُّ الجائزة استكمالاً للجهود السابقة التي تبنتها غرفة أبوظبي، من خلال تنظيم العديد من المبادرات الاستثنائية، مثل جائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة رواد المستقبل وغيرها، لتواصل الغرفة دورها الرامي إلى تمكين وتحفيز قطاع الأعمال، بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع على دعم المشروعات الاستثمارية المبتكرة.