942 مليون درهم تصرفات عقارية في عجمان

عجمان (وام)

شهدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 490 عملية بيع خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ حجم التصرفات العقارية، خلاله حوالي 942 مليون درهم. وجاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، فيما قدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 19.1 مليون درهم.

وكشف التقرير العقاري الشهري للدائرة عن تسجيل 73 عملية رهن، قدرت أعلاها بنحو 80 مليون درهم عن فئة الأراضي و520 ألف درهم عن فئة الوحدات العقارية السكنية.

وقال ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب: إن هذه الأرقام تؤكد تحسن أداء السوق العقاري في إمارة عجمان خلال الأشهر الأخيرة، بفضل نجاعة الإجراءات الاستباقية والحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان.